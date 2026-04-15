A elevação da Capacidade de Pagamento (Capag) obtida pela Prefeitura de Goiânia abre uma oportunidade para destravar investimentos essenciais para a cidade e para a própria administração municipal. Apurada pela Secretaria do Tesouro Nacional (STN), a avaliação subiu de C para A — nota que a capital mantinha até 2024, mas que havia perdido.\nO resultado positivo decorre da melhoria dos indicadores de poupança corrente e de liquidez relativa. O primeiro mede a relação entre despesas e receitas correntes. O segundo apura a capacidade de um ente subnacional honrar obrigações financeiras de curto prazo.\nCom esses dados em mãos, o órgão federal — ligado ao Ministério da Fazenda — passou a considerar menor o risco de o município dar calote em empréstimos avalizados pela União. A mudança amplia as chances de obtenção de crédito com juros mais amigáveis.