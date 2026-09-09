Os dados do Programa Internacional de Avaliação de Estudantes (Pisa), divulgados nesta terça-feira (8), traçaram um retrato desalentador da educação brasileira. Embora tenha havido uma discreta melhora desde 2006, o País permaneceu estagnado na última década. O Pisa mede o desempenho de estudantes de 15 anos em ciências, matemática e leitura. Na edição de 2025, participaram alunos de 91 países. Pela primeira vez, a avaliação também incluiu a competência de aprendizagem digital. O Brasil obteve pontuação inferior à média em todas as áreas. Em ciências, ficou na 67ª posição; em leitura, na 52ª. O pior resultado foi em matemática, área em que ocupou a 71ª colocação. Os estudantes brasileiros ficaram atrás, inclusive, dos colegas de países da América do Sul. O Pisa não considera as particularidades curriculares de cada País de forma individualizada. O exame avalia um conjunto de habilidades e competências definidas pela Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE). Por isso, apresenta limitações. Ainda assim, o levantamento serve como um termômetro da educação brasileira no cenário global. E, mais uma vez, o Brasil recebeu nota vermelha.