Apesar de pioneira na discussão sobre ciclovias urbanas — com projetos que remontam aos anos 1980 —, Goiânia vive estagnação dessa alternativa para lazer, mobilidade e esporte.Os últimos programas realmente estruturados datam do início da década de 2010. Desde então, não houve grandes avanços.A malha atual soma 134 quilômetros, distribuídos entre ciclovias, ciclofaixas, ciclorrotas e faixas temporárias. Cada modalidade tem função específica, mas, além da pouca extensão, elas se conectam pouco entre si, tornando o sistema pouco atrativo para deslocamentos regulares.Em 2023, a Prefeitura de Goiânia anunciou um programa para construir mais 50 quilômetros de ciclovias. Apenas um trecho saiu do papel: o do Corredor T-7. A atual gestão não deu continuidade ao projeto.Além da falta de expansão das rotas, as existentes sofrem degradação.A Secretaria de Engenharia de Trânsito (SET) promete retomar a implantação de novas rotas no próximo ano, junto da revitalização dos corredores do transporte coletivo. É preciso que a promessa se transforme em prática. As ciclovias não resolverão a mobilidade em Goiânia, mas podem ser uma alternativa importante para uma parcela da população.