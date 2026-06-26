A atual gestão da Assembleia Legislativa, sob a presidência de Bruno Peixoto (UB), demonstra empenho em extrapolar o bom senso e o princípio da impessoalidade na execução do robusto orçamento de que dispõe.Em maio, a Casa voltou a bater recorde no número de servidores comissionados. Conforme revelou O POPULAR na edição desta quinta-feira (25), são 6.007 contratados sem concurso público, nomeados diretamente por indicação dos deputados.A questão não é, propriamente, a existência de servidores sem vínculo efetivo, ainda mais no Legislativo, que tem caráter eminentemente político. Mas o que torna a situação absurda é que esse contingente supera a população de 109 municípios goianos, como Santa Rita do Araguaia, Britânia e Caturaí, entre outros. Além do volume total, chama a atenção o ritmo de crescimento nos últimos meses: somente em 2026, foram 1.084 nomeações — quase um quinto do total.Não é coincidência que esse aumento tenha ocorrido em pleno ano eleitoral.Com o novo recorde, a Alego passa a contar, em média, com 146 comissionados por deputado — um instrumento poderoso de mobilização política às vésperas das eleições.