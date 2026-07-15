Praticamente dois anos após a entrega do primeiro trecho do BRT Norte-Sul, que tem 17 quilômetros entre os terminais Recanto do Bosque e Isidória, a Prefeitura de Goiânia inicia a extensão que ligará este último ao Terminal Cruzeiro, em Aparecida de Goiânia. Esse segundo trecho terá 4,8 quilômetros.O canteiro de obras começa a ser instalado nesta quarta-feira (15). O investimento previsto é de R$ 92,4 milhões, dos quais R$ 70 milhões serão repassados pelo governo federal e o restante pela Prefeitura de Goiânia. A previsão é que as obras sejam concluídas em até 14 meses, ainda dentro do mandato do prefeito Sandro Mabel (UB).O otimismo do Paço Municipal contrasta com o histórico do projeto. O BRT foi lançado em 2015 com a promessa de conclusão de todo o percurso em dois anos. No entanto, sucessivos atrasos e interrupções empurraram a entrega para o fim de 2025 — e, mesmo assim, apenas de forma parcial e com mudanças em relação ao projeto original. A construção do trecho que agora será retomado está paralisada há cinco anos.Espera-se que, desta vez, o cronograma seja cumprido, já que se trata de uma obra importante para a mobilidade urbana e aguardada há anos pela população, cansada de sucessivos adiamentos.