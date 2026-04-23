Com algumas regiões saturadas, como o Setor Bueno, o mercado imobiliário busca novas fronteiras de expansão em Goiânia. Nesse contexto, o Centro da capital tem se destacado, atraindo empreendimentos com valorização acima da média. Reportagem recente do POPULAR captou esse movimento.\nEm um ano — entre abril de 2025 e março de 2026 —, os imóveis novos registraram aumento de 15%. O valor médio do metro quadrado saltou de R$ 5.020 para R$ 5.797, segundo a pesquisa FipeZap, um termômetro do setor. Em alguns casos, esse patamar pode chegar a R$ 8 mil, preço semelhante ao praticado em alguns dos bairros mais cobiçados da cidade.\nIncentivos fiscais, sinalização de investimentos públicos — como o novo Centro Administrativo e projetos de revitalização —, possibilidade de aluguel por meio de plataformas digitais e infraestrutura consolidada estão entre os fatores que atraem os empreendedores.