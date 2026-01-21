Ao divulgar, na segunda-feira (19), os números da segurança pública relativos a 2025, o governador de Goiás, Ronaldo Caiado (UB), classificou a área como “o maior programa social que existe no País”.\nDe fato, em uma nação assolada pela criminalidade, os dados merecem ser comemorados. A redução nos indicadores, especialmente nos crimes contra a vida, é significativa.\nDesde 2018, as ocorrências de homicídios dolosos diminuíram 61% em Goiás, de 2.117 para 808. No caso dos latrocínios, a queda foi ainda maior: 81% (de 105 para 19).\nConforme a Secretaria de Segurança Pública (SSP), os números são positivos também em relação aos crimes patrimoniais, como furto e roubo de veículos e a estabelecimentos comerciais.\nA violência contra a mulher, porém, persiste como calcanhar de Aquiles. Mais uma vez, houve incremento nos casos de feminicídio. Em 2025, Goiás atingiu o recorde da linha histórica disponível no portal da SSP: 59 casos (63% a mais que em 2018).