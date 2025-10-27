No dia do aniversário de 92 anos de Goiânia, um tema recorrente e grave voltou à tona. O aterro sanitário da capital foi o pivô de duros ataques desferidos pelo prefeito Sandro Mabel contra a titular da Secretaria de Meio Ambiente do Estado, Andrea Vulcanis. O fato gerador das agressões verbais foi a multa aplicada contra o município, por permitir o funcionamento do aterro sem a devida licença.\nO episódio foi mais um capítulo da queda de braço que envolve o depósito inadequado de lixo produzido pelos goianienses. Enquanto se discute o que fazer, com opiniões divergentes sobre a solução mais adequada, o local continua operando irregularmente, com riscos ao meio ambiente. Laudos técnicos já apontaram problemas consistentes na área que recebe mais de 1,2 mil toneladas de lixo por dia.\nA Prefeitura afirma que vem tomando providências com relação ao tratamento de chorume, ao aproveitamento de biogás, reciclagem de resíduos e outras medidas para reduzir a poluição do solo, água e atmosfera para adequação às normas ambientais. Trata-se de um problema desafiador, que exige soluções urgentes, transparentes e responsáveis, em benefício da cidade que completa 92 anos.