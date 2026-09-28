A produção de tomate em Goiás deu um salto de 15% no ano passado e chegou a 1,65 milhão de toneladas. O Estado é o maior do País e reúne cinco municípios entre os dez maiores produtores brasileiros: Silvânia, Cristalina, Morrinhos, Vianópolis e Piracanjuba. Os dados são do levantamento da Produção Agrícola Municipal (PAM), divulgado pelo IBGE.\nNesse cenário favorável, destaca-se Silvânia. No ano passado, o município colheu 77% mais do que em 2024, alcançando 361 mil toneladas e assumindo a liderança nacional. Uma série de fatores contribuiu para esse desempenho. Entre eles estão a tradição na irrigação, a ampliação da área plantada e a localização estratégica da cidade, próxima a duas grandes indústrias do setor, a Heinz e a Cargill.\nOs resultados podem ser comemorados e servir de bússola para o futuro. O produtor goiano já demonstrou sua resiliência e capacidade. Em parceria com o poder público, pode apontar caminhos para manter a produção em níveis elevados sem descuidar da sustentabilidade. Em um cenário em que as mudanças climáticas terão papel cada vez mais decisivo, produzir mais com responsabilidade ambiental será fundamental para preservar a liderança conquistada pelo Estado.