Ainda no primeiro semestre, o prefeito Sandro Mabel (UB) prometeu zerar a população em situação de rua em Goiânia até o fim do ano. Evidentemente, a promessa não será cumprida — dada a impossibilidade diante de uma questão tão complexa.Por outro lado, a instalação de um novo Centro POP, unidade da Prefeitura especializada em acolher pessoas que não têm onde morar , por diversos motivos, é uma medida positiva.A nova sede, no Setor Aeroporto, é mais ampla e conta com estrutura melhor que a anterior, situada no Centro da capital, embora ainda faltem ajustes. Os banheiros, por exemplo, continuam provisórios.Contudo, assim como ocorria na localização anterior, a presença desse público incomoda moradores e empresários das redondezas, que protestaram contra a implantação desse importante equipamento público. A maior preocupação, afirmam, é com a associação de idosos que funciona muito próxima ao Centro POP.É uma situação que a Secretaria Municipal de Assistência Social (Semasdh) terá de administrar com cautela. A população em situação de rua não pode ficar desamparada; tampouco a vizinhança deve ficar sem respostas para suas demandas.