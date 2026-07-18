O novo tarifaço dos Estados Unidos sobre produtos brasileiros tem impacto localizado na economia goiana. Nem por isso a medida imposta pelo governo de Donald Trump é menos importante para o Estado, já que atinge fortemente alguns setores.Etanol, açúcar orgânico, vermiculita — mineral utilizado na indústria e na construção civil — e algumas máquinas e equipamentos terão de arcar com a sobretaxa de 25%.O caso da vermiculita é exemplar. O mineral extraído em São Luís de Montes Belos já paga uma tarifa de 10% para entrar no mercado norte-americano. Com a nova sobretaxa, a estimativa é de que a indústria perca cerca de 30% do faturamento.No caso do açúcar orgânico, Goiás é o maior produtor brasileiro, e as três indústrias instaladas no Estado já sofreram com o tarifaço de 2025. Por se tratar de um produto voltado a consumidores de maior poder aquisitivo, a perda de espaço na mesa dos norte-americanos deverá resultar em prejuízos.Embora o debate esteja carregado de componentes políticos, a diplomacia brasileira deve insistir no diálogo com os parceiros norte-americanos. Ao mesmo tempo, precisa permanecer atenta às frequentes mudanças de humor de Trump.