Goiás tem indicadores positivos em sua economia. O Produto Interno Bruto (PIB) tem crescido acima da média nacional e a taxa de desemprego está entre as menores da série histórica. No segundo trimestre de 2026, a renda média do trabalhador superou a do restante do país, segundo a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua (Pnad Contínua), do IBGE. Embora boa parte desse crescimento ainda esteja atrelada aos setores tradicionais, como agropecuária, serviços, comércio e indústria, há também um movimento em direção a novas áreas, como o polo de inteligência artificial da Universidade Federal de Goiás (UFG). Para manter esse ciclo virtuoso, porém, será necessário investir fortemente na qualificação da mão de obra. Apenas 20% dos trabalhadores têm ensino superior, por exemplo. Custo e produtividade também figuram entre os principais desafios, conforme aponta o Ranking de Competitividade dos Estados, elaborado pelo Centro de Liderança Pública (CLP). Governo, setor produtivo e trabalhadores devem estar atentos, ainda, às transformações do mercado de trabalho, cada vez mais automatizado e exigente em relação a novas competências.