As obras de drenagem em Goiânia avançaram muito pouco ao longo do último ano e intervenções em pontos nevrálgicos — como o Córrego Cascavel, o entorno do Parque Flamboyant e a rede do Conjunto Vera Cruz — estão paralisadas. A Prefeitura de Goiânia alega que não houve condições de manter os trabalhos durante o período chuvoso. No entanto, a demora não pode ser atribuída apenas às condições climáticas. É o caso da canalização do Córrego Cascavel, que se arrasta desde 2013. Até agora, apenas 6% dos serviços foram concluídos. A lentidão, inclusive, pode levar o município a perder recursos federais destinados ao projeto. A intervenção no entorno do Parque Flamboyant também caminha a passos lentos. Somente 1,1% da obra foi executado, e a Secretaria Municipal de Infraestrutura Urbana (Seinfra) promete retomar os trabalhos em junho. Por fim, a ampliação da rede de drenagem no Conjunto Vera Cruz, cuja ordem de serviço é de setembro do ano passado, sequer foi iniciada. A rigor, o período chuvoso já ficou para trás — ou está com os dias contados. Retomar esses projetos, portanto, deve ser prioridade, pois Goiânia precisa enfrentar com urgência seus graves problemas de drenagem.