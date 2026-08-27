A adaptação das cidades às mudanças climáticas deve estar entre as prioridades de todos os gestores públicos. Nesse contexto, o prefeito de Goiânia, Sandro Mabel (UB), acerta ao incluir uma série de obras com essa finalidade no projeto que solicita autorização da Câmara Municipal para a contratação de um empréstimo de R$ 590 milhões.Segundo a proposta, os recursos serão destinados a obras de drenagem urbana, controle de inundações, recuperação ambiental e ampliação de áreas verdes. Os investimentos estão alinhados às diretrizes do Fundo Nacional sobre Mudança do Clima (Fundo Clima), operado pelo Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES). Entre as intervenções previstas estão a implantação de um sistema de drenagem no Jardim Atlântico, a construção de parques lineares ao longo dos córregos Cascavel e Barreiro e a recuperação do Parque do Buracão e do Bosque dos Buritis.O empréstimo equivale a cerca de 5% do orçamento anual da Prefeitura, mas trata-se de um investimento que não pode mais ser adiado, pois somente com planejamento e aportes robustos será possível tornar Goiânia uma cidade mais resiliente aos eventos climáticos extremos.