A Prefeitura tem encontrado obstáculos para dar andamento a projetos voltados à tão sonhada revitalização do Centro de Goiânia, como o Morar no Centro e a desapropriação da sede do Jóquei Clube.O programa de subsídio de aluguel para o Setor Central chegou à Câmara Municipal em março. No momento, tramita na Comissão de Constituição e Justiça (CCJ). No entanto, a Procuradoria-Geral da Casa apontou ressalvas ao texto, como a indefinição do valor do benefício e dos critérios para concessão, o que pode representar um novo entrave à tramitação.Mais complexa é a situação da antiga sede do Jóquei Clube de Goiás. O Paço Municipal pretende desapropriar o imóvel modernista e transformá-lo em um hub tecnológico. A diretoria do Jóquei, porém, contesta o valor apresentado pela Prefeitura — R$ 55 milhões, que seriam compensados por meio do abatimento de dívidas tributárias.Essas ações, isoladamente, não são suficientes para promover a transformação integral do Centro. No entanto, precisam avançar, pois, inseridas em um conjunto de políticas públicas, podem ter impacto positivo na requalificação e na retomada da região.