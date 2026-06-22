Não é de hoje que se fala em revitalização do Centro da capital, com diversos projetos apresentados e empacados ao longo dos anos. Limpeza de fachadas, isenção de impostos, atividades de lazer em dias específicos e outras iniciativas não conseguiram mudar a cara da região.\nPor isso é alentador ver a concretização de um projeto como o de utilizar o prédio da esquina da Avenida Goiás com a Rua 2 para moradia popular. Reportagem na superedição do fim de semana mostrou que 52 famílias serão beneficiadas pela cessão do edifício, por parte da União, para o programa Minha Casa, Minha Vida - Entidades.\n-Prédio sem uso no centro de Goiânia webstories (1.3424231)\nO Centro só será novamente pujante quando as pessoas voltarem a morar lá. Por isso o reaproveitamento de imóveis sem uso é fundamental para levar vida ao setor. Essa primeira medida concreta que começa a virar realidade, em anos, precisa servir de exemplo para que seja uma abertura a novos projetos.