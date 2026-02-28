Grandes eventos sempre são acompanhados de aumento na demanda por serviços. É o caso da MotoGP, que volta a Goiânia após quase 40 anos. Com a expectativa de atrair até 100 mil turistas para a capital, a competição deve pressionar bares, restaurantes e a rede hoteleira.O setor de hospedagem projeta uma ocupação de leitos inédita. Com isso, ocorre o inevitável aumento dos preços — sobretudo em uma cidade que ainda tem oferta restrita.Nesta semana, o Procon Goiás iniciou uma fiscalização em estabelecimentos da capital. Entre os hotéis visitados, 25 foram notificados a justificar a composição dos preços, incluindo o histórico. Até o momento, quatro foram autuados.A atuação do órgão de defesa do consumidor ocorre poucos meses depois da polêmica envolvendo Belém (PA) durante a preparação para a COP-30, quando até delegações estrangeiras reclamaram de valores considerados abusivos.Diante desse risco, a fiscalização do Procon-GO é bem-vinda. No entanto, precisa ser conduzida de forma a resguardar os consumidores sem prejudicar os empreendedores, pois a maioria tem atuado conforme as regras de oferta e procura.