Pesquisa realizada pelo Instituto Cidades Sustentáveis e a empresa Ipsos, cujos resultados são destaque na edição de hoje, é um importante alerta para as políticas públicas de mobilidade.\nEntre as dez capitais mais populosas do País, Goiânia é a que mais utiliza o transporte individual e, consequentemente, a que menos usa o transporte coletivo.\nTal situação é um retrato do baixo incentivo direcionado aos modais públicos de mobilidade, que foram se degradando ao longo do tempo.\nApesar dos investimentos na frota de ônibus, que passaram a oferecer maior conforto, e em corredores de transporte, a população ainda não se sente devidamente estimulada a deixar o carro em casa, o que acaba favorecendo o esgotamento do sistema viário e estrangulamento do trânsito.\nParte disso deve-se ao tempo de espera e de viagem, conforme constatou o estudo.