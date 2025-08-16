O pacote do governo federal para mitigar os efeitos do tarifaço imposto pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, a produtos brasileiros foi recebido com ressalvas pelo setor produtivo goiano. Empresários e entidades representativas avaliam as medidas como paliativas — ainda que importantes.Chamado de Plano Brasil Soberano, atendendo o marketing, o socorro aos setores atingidos inclui oferta de crédito, ampliação de compras governamentais, negociações para abertura de novos mercados e preservação de empregos. Serão destinados R$ 30 bilhões nesta primeira etapa.Uma das principais críticas é o alcance limitado do plano, que não contempla todas as cadeias produtivas. A indústria da mineração, por exemplo, está entre as que mais reclamam.As queixas são compreensíveis, especialmente no calor do momento e diante de um futuro incerto. As taxas de crédito ainda não foram definidas, as compras governamentais não atendem a todos os setores e a abertura de novos mercados exige tempo.O governo federal precisa esclarecer rapidamente esses pontos. Enquanto isso, deve intensificar o trabalho diplomático — que será árduo nos próximos meses.