Na reta final do ano, antes do início do recesso, os deputados estaduais aprovaram um generoso “pacote de Natal” para si mesmos. Com ele, foram criados novos cargos e concedidos benefícios aos servidores. A conta, só neste mês, ultrapassa R$ 12 milhões para os cofres públicos.\nAs emendas aprovadas criam 12 novos cargos comissionados em uma Casa já inchada e alteram outros seis. As mudanças elevam salários, com subsídios que chegam a R$ 20 mil.\nAlém disso, a partir de agora, a verba indenizatória poderá ser usada pelos parlamentares para comprar roupas. E, para completar, o “pacote de bondades” inclui um abono natalino de R$ 2 mil para todos os servidores da Alego.\nA aprovação seguiu um roteiro conhecido: as medidas foram inseridas por meio das chamadas emendas jabuti, quando propostas são enxertadas em projetos sem relação com o tema original — uma prática usada para despistar a opinião pública.