É muito grave a denúncia publicada pelo POPULAR nesta quinta-feira (21): a Prefeitura de Goiânia pagou salários em nome de pessoas já falecidas, entre 2023 e março deste ano, pelo menos.\nA investigação teve início após o GoiâniaPrev identificar um pagamento suspeito. A partir daí, a Controladoria-Geral do Município descobriu 40 casos semelhantes.\nO esquema funcionava por meio da inserção de dados de pessoas mortas na folha de pagamento. Os valores eram depositados em contas de laranjas. Foi identificado o uso de senhas de servidores do Paço e de funcionários da empresa responsável pelo sistema de recursos humanos da Prefeitura. Os repasses indevidos somam cerca de R$ 3 milhões.\nO mais preocupante é que esse pode não ser um caso isolado. No início deste mês, a Polícia Civil instaurou um inquérito para apurar outro esquema de pagamentos irregulares na Prefeitura. Uma servidora foi presa, suspeita de ter movimentado R$ 425 mil.