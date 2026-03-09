O Dia da Mulher, celebrado neste domingo (8), não foi marcado por comemorações, mas por manifestações que reivindicaram direitos básicos: o direito à dignidade e à vida. Em várias capitais do País, os atos se espalharam como um grito pedindo um basta à violência de gênero, em meio ao recorde de feminicídios. “Parem de nos matar”. Esse foi o clamor que se destacou nos protestos de cidades como o Rio de Janeiro e São Paulo, que lembraram crimes bárbaros e estupros coletivos.\nOs números de abusos e violência em Goiás, como no restante do Brasil, são aterradores. O mais grave é que nem sempre eles são punidos com o rigor que merecem. Reportagem publicada na edição de fim de semana revelou que o Ministério Público de Goiás recorreu contra 301 decisões do Tribunal de Justiça nos últimos dois anos, referentes a crimes de gênero. As medidas foram tomadas em casos de absolvição ou de penas brandas, consideradas insuficientes.