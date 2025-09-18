A aprovação da PEC da Blindagem pela Câmara dos Deputados representa um dos maiores retrocessos institucionais desde a redemocratização. A proposta transforma mandatos eletivos em escudos legais, mesmo diante de crimes comuns, e ainda estende privilégios a dirigentes partidários. A celeridade da tramitação — dois turnos em um único dia — expõe as prioridades da Casa. Basta lembrar, por exemplo, que o projeto de isenção do Imposto de Renda para quem ganha até R$ 5 mil segue estagnado. Segundo o texto, parlamentares só poderão ser alvo de ação penal no Supremo Tribunal Federal (STF) mediante autorização do próprio Congresso. Com isso, estabelecem-se duas categorias de cidadãos: os comuns, sujeitos à investigação, e os eleitos, resguardados por uma barreira construída por eles mesmos. A organização Transparência Internacional alerta que essa blindagem favorece a infiltração do crime organizado na política. É lamentável, portanto, a forte adesão da bancada goiana à proposta. Dos 17 deputados federais de Goiás, 14 votaram a favor da PEC. É mais um exemplo de quando o legislador atua em benefício próprio, em detrimento do interesse público.