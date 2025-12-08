Vital par a economia brasileira, a agropecuária é, ao mesmo tempo, o setor que mais emite gases de efeito estufa no País. A pecuária responde pela maior parte, incluindo tanto as indiretas (como desmatamento e uso de energia) quanto as diretas (resultantes da fermentação do metano no rebanho).A boa notícia é que o setor tem se mobilizado para mudar essa realidade. No fim de semana, O POPULAR trouxe exemplos dessa revolução que vem transformando o campo em Goiás.Criadores investem pesado na melhoria da eficiência produtiva. As medidas incluem a redução do tempo para abate, diminuição do número de cabeças no pasto e recuperação de áreas degradadas.Alguns produtores encontraram uma nova fonte de renda na preservação de reservas nativas. A manutenção das matas ajuda a melhorar a qualidade da água e, com mais matéria verde, contribui para a alimentação do rebanho.Um estudo da Fundação Getúlio Vargas, apresentado na COP30, estima que a pecuária de corte pode reduzir as emissões em até 70% até 2050. É uma perspectiva animadora. E, como a reportagem exemplificou, Goiás pode contribuir de forma significativa para essa transformação.