Começou nesta quinta-feira (14) a 79ª Exposição Agropecuária de Goiás, no Parque de Exposições de Goiânia, localizado na Vila Nova. Com shows de artistas sertanejos e de outros gêneros musicais, além de exposição de animais, maquinário e praça de alimentação, o evento deve atrair cerca de 60 mil pessoas por dia, segundo a Sociedade Goiana de Pecuária e Agricultura (SGPA).Com um fluxo tão intenso de público, a estimativa é de que cerca de 30 mil veículos circulem nos arredores durante os dez dias de evento. Para reduzir os transtornos, a Secretaria de Engenharia de Trânsito (SET) realizou intervenções em dezenas de vias, incluindo a proibição de estacionamento em diversos pontos.A medida é necessária, diante do impacto significativo que o evento provoca não apenas na vizinhança, mas também na rotina de milhares de pessoas que precisam passar pela região diariamente, seja em veículos próprios, seja no transporte coletivo.Não basta, porém, delimitar espaços. O poder público precisa estar presente para garantir o mínimo de ordem, a fim de tornar menos penosa a rotina dos moradores da região durante esses dias — o que inclui a atuação dos órgãos de segurança, e não apenas das equipes responsáveis pela mobilidade.