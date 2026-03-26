O motorista que trafega pela BR-153, entre Piracanjuba/Professor Jamil e Itumbiara, amanheceu com uma novidade desagradável nesta quinta-feira (26). Desde a meia-noite, o pedágio cobrado nessas duas praças sofreu um aumento que chega a até 100%.O reajuste ocorre com a troca da concessionária que administra essa parte da rodovia. Depois de 22 anos, a Triunfo/Concebra foi substituída pela Way Brasil. O bloco, batizado de Way-153, soma 530 quilômetros, de Hidrolândia, em Goiás, até Uberaba, em Minas Gerais. A mesma empresa assumirá, em abril, outros 490 quilômetros da BR-364, no sudeste goiano e em Mato Grosso.O aumento do pedágio ocorre em um momento em que a BR-153 tem condições precárias. Buracos e remendos quebram veículos e expõem todos ao risco de acidentes.A nova concessão vale por 30 anos. Nesse período, a concessionária deverá investir R$ 17,6 bilhões. Em caráter emergencial, a Way Brasil promete ações para garantir condições mínimas de tráfego.Espera-se que os usuários finalmente percebam as melhorias que não ocorreram nos 20 anos desde a privatização. De toda forma, é lamentável que o impacto no bolso tenha chegado antes de qualquer benefício concreto.