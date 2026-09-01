Em fevereiro de 2025, a Prefeitura de Goiânia publicou o Decreto nº 1.061, que instituiu o programa Nova Mobilidade. O texto estabelece os objetivos da iniciativa: promover a segurança e a fluidez do trânsito, favorecer o transporte coletivo e incentivar a mobilidade ativa. Entre as metas está a ampliação de ciclovias e ciclofaixas, inclusive por meio do compartilhamento seguro do espaço viário com os ônibus em faixas preferenciais e vias arteriais. Nesse aspecto, porém, o que se tem observado nos últimos anos é exatamente o contrário. Desde 2021, a malha cicloviária do município encolheu 75 quilômetros nesses cinco anos. Em alguns trechos, a infraestrutura não foi formalmente extinta. Na prática, porém, foi o que ocorreu. É o caso da ciclofaixa que liga os parques Areião e Vaca Brava. Sem manutenção adequada, a sinalização está apagada, afastando os usuários.A bicicleta pode ser incentivada como modal complementar, e não apenas como opção de lazer. Nesse sentido, a promessa da Prefeitura de ampliar em 200 quilômetros a extensão da malha cicloviária representa uma mudança de rumo necessária. Agora, é preciso que ela saia do papel.