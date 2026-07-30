O derramamento de produtos químicos extremamente nocivos no Córrego Tributário, afluente do Ribeirão Dourados acende um alerta sobre o risco de tragédias ambientais causadas por negligência.\nGoiás guarda em sua história experiências que marcaram a população para sempre. A mais grave delas foi o acidente com o césio 137, em 1987, provocado pelo abandono de uma cápsula de material radioativo, que provocou contaminação, traumas e mortes.\nNo ano passado, o estado voltou a ocupar espaço na imprensa nacional após o desabamento de um lixão em Padre Bernardo, no entorno do Distrito Federal. Uma montanha com centenas de toneladas de resíduos desabou, contaminando os mananciais próximos, espalhando mau cheiro e insetos.\nO novo episódio, agora provocado pelo vazamento de substâncias tóxicas de um caminhão de carga, coloriu as águas do córrego, causou morte de peixes, interrompeu provisoriamente a captação de água e levou apreensão para os moradores . A Polícia Rodoviária Federal informou que o motorista não tinha o curso obrigatório para transporte de cargas perigosas. Trata-se, portanto, de mais um capítulo de negligência, em que a população fica exposta a riscos graves.