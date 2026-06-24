A Prefeitura de Goiânia promete entregar ainda este ano a primeira obra de vulto para a contenção de alagamentos no Córrego Botafogo: uma bacia de retenção de águas pluviais, popularmente conhecida como piscinão.A estrutura deve ser construída no trecho entre a Avenida 2ª Radial e a Rua Nonato Mota, na divisa entre o Setor Pedro Ludovico e a Vila Redenção. Terá capacidade de 100 mil metros cúbicos e custo de R$ 40 milhões.O objetivo é diminuir a vazão de água na altura da Avenida Jamel Cecílio, um dos pontos mais vulneráveis a tempestades na capital. No ano passado, um motorista ficou ilhado no local e precisou ser socorrido pelo Corpo de Bombeiros.O piscinão é um remédio caro para os efeitos colaterais da construção da Marginal Botafogo. Com o primeiro trecho inaugurado no início da década de 1990, a via mostrou-se, ao longo do tempo, prejudicial ao meio ambiente, pois a supressão da vegetação das margens e a canalização do leito tornaram a correnteza mais veloz, aumentando o risco de deslizamento e transbordamento.Os transtornos e os gastos atuais para mitigar os danos devem servir de farol para decisões futuras, de modo que os mesmos erros não se repitam.