A assinatura do decreto que cria regras para disciplinar a expansão urbana de loteamentos em grandes áreas é um avanço para a capital. Goiânia cresce de forma acelerada e estabelecer parâmetros para seu desenvolvimento é essencial para que a cidade se mantenha habitável.\nO instrumento, denominado Plano Urbanístico Básico (PUB), foi previsto pela legislação de 2022, mas só passará a ser implantado agora. Nesse intervalo de tempo, no vácuo da lei, erros e irregularidades certamente ocorreram, contribuindo para um ambiente mais caótico na zona urbana.\nMesmo que com atraso, o PUB chega como uma ferramenta primordial para garantir ordenamento e planejamento em áreas acima de 50 hectares, antes da consolidação do empreendimento. Entre as diretrizes contempladas no Plano Urbanístico estão normas como definição de áreas públicas e seus usos, parâmetros de densidade e integração com a malha viária.