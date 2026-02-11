Motoristas que trafegam pela Marginal Botafogo convivem, mais uma vez, com a interdição de uma de suas pistas. Em razão de um processo erosivo, a Secretaria Municipal de Infraestrutura Urbana (Seinfra) iniciou uma obra de emergência no início da semana. Problemas na canalização, no asfalto ou nas encostas são tão rotineiros nos períodos de chuva que os condutores estão acostumados com o transtornos. Porém, o que se vê na superfície, muitas vezes, encobre problemas estruturais ainda mais graves. Na semana passada, a Defesa Civil constatou danos na estrutura da ponte da Avenida Universitária sobre a Marginal e solicitou que a Seinfra realizasse uma avaliação mais detalhada. Contudo, o problema não é novo. O Conselho Regional de Engenharia e Agronomia (Crea-GO) já havia alertado para as más condições das pontes em Goiânia, inclusive a da Avenida Universitária. Após ação do Ministério Público, a Justiça determinou prazo para que a Prefeitura execute a manutenção. O Paço Municipal promete um plano amplo para a Marginal Botafogo, mas, até agora, limita-se a intervenções pontuais. É urgente acelerar o processo, antes que ocorrências de maior gravidade se confirmem.