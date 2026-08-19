Os candidatos ao governo de Goiás colocaram as campanhas nas ruas no domingo, quando o calendário eleitoral passou a permitir o pedido explícito de votos. A decisão do eleitor é influenciada por diversos fatores, e o plano de governo deve ser um eles.\nNa edição de terça-feira (18), O POPULAR apresentou uma análise das propostas dos quatro postulantes ao Palácio das Esmeraldas mais bem posicionados nas pesquisas até o momento: o governador Daniel Vilela (MDB), o senador Wilder Morais (PL), o ex-governador Marconi Perillo (PSDB) e o ex-deputado Luís César Bueno (PT).\nChama a atenção a convergência dos diagnósticos sobre os principais desafios do Estado. Na Saúde, todos destacam a necessidade de reduzir o tempo de espera por atendimento e ampliar a regionalização dos serviços. Na Educação, há consenso em torno da ampliação das escolas de tempo integral. Semelhanças aparecem ainda nas propostas para logística e infraestrutura.