A Justiça de Goiás manteve o prazo de até início de maio para que a Prefeitura de Goiânia continue enviando o chorume do aterro sanitário para a estação de tratamento da Saneago. Reportagem publicada nesta edição mostra que a decisão negou recurso apresentado pela Secretaria Estadual de Meio Ambiente, pedindo a suspensão do envio, sob argumento de que a empresa de saneamento não tem licença nem estrutura adequada para o tratamento. O resultado, afirma a pasta, é que o líquido altamente poluente é despejado no Rio Meia Ponte, contribuindo para agravar intensamente a qualidade de suas águas. De seu lado, a Prefeitura busca soluções, com a contratação emergencial de uma empresa para reduzir a carga poluidora com o uso de biomassa de microrganismos. O trabalho está em andamento, mas o município afirma que precisa de tempo para apresentar resultados. O problema se arrasta há décadas, sem a tomada de medidas efetivas, matando o principal manancial da Região Metropolitana de Goiânia, fonte de abastecimento público, industrial e de irrigação. A Prefeitura terá de encarar o problema com a responsabilidade que ele exige, para que o Meia Ponte não seja sepultado pelo esgoto do lixo.