O mapeamento das vias mais propensas a alagamentos revela que o risco está espalhado por toda Goiânia. A Defesa Civil identificou 135 pontos que devem ser evitados por motoristas e pedestres em caso de chuvas de intensidade moderada a forte. A região oeste é a mais vulnerável , com 27 dos locais monitorados. Principal via da cidade, a Avenida Anhanguera apresenta cinco pontos de risco, o que a torna especialmente crítica, já que abriga um dos principais eixos do transporte coletivo da região metropolitana. Nos últimos dez anos, o número de pontos de alagamento em Goiânia dobrou. Essa situação é consequência do crescimento acelerado e, consequentemente, do adensamento urbano. Com mais pessoas vivendo em áreas menores, reduzem-se as superfícies permeáveis do solo. O setor público tem grande responsabilidade no cenário atual. Nas últimas décadas, os planos diretores e as leis complementares favoreceram a ocupação do espaço em detrimento das questões ambientais. Goiânia tende a continuar crescendo. Se não houver uma mudança profunda na forma como esse crescimento é conduzido, a qualidade de vida estará comprometida em um futuro muito próximo.