Nesta quarta-feira (12), O POPULAR trouxe números sobre o armamento da população civil em Goiás. No estado, há 114 mil armas registradas — 36 mil delas são fuzis. Esse armamento está em posse de colecionadores, atiradores esportivos e caçadores, os chamados CACs.\nTrata-se, portanto, de armas legalizadas. O que preocupa é a possibilidade de parte delas ir para o crime organizado ou, mesmo, ser usada em episódios de violência cotidiana nas ruas ou em agressões domésticas — as repetidas ocorrências são prova dessa hipótese.\nNo caso específico dos fuzis, especialistas alertam para seu alto poder de fogo. Adquiridos principalmente por atiradores esportivos e caçadores, eles se tornam um risco quando são desviados.\nDesde 2018, a Polícia Federal foi notificada de 128 furtos, roubos e extravio de equipamentos do tipo. A Secretaria de Segurança Pública (SSP), por sua vez, apreendeu 158 fuzis nos últimos sete anos. Só em 2024, foram 45. A quantidade é recorde no período, o que pode indicar que essas armas estão se tornando mais comuns.