A reportagem publicada por O POPULAR nesta segunda-feira (1º) sobre a população em situação de rua em Goiânia revela a complexidade do problema. Semanas após a Prefeitura iniciar uma ofensiva para retirar grupos instalados em locais já conhecidos — o que de fato ocorreu —, houve uma migração dessas pessoas para diversos outros pontos da cidade. Grupos que se abrigavam precariamente no Setor Sul, no Ginásio de Campinas e na Praça Joaquim Lúcio — também em Campinas — agora vivem como nômades em outras regiões. Pessoas ouvidas pelo jornal estão ainda mais vulneráveis e relatam, inclusive, aumento da truculência por parte da Guarda Civil Metropolitana e da Polícia Militar. Ao mesmo tempo, políticas públicas como o Consultório na Rua funcionam de forma precária. As equipes contam com poucos profissionais e não conseguem atender à demanda — segundo a Secretaria Municipal de Saúde (SMS), há apenas duas em atividade. A gestão municipal prometeu solucionar a questão da população em situação de rua em Goiânia até o fim do ano. No entanto, conforme constatado pela reportagem, o problema não apenas persiste, como até se agravou em alguns aspectos.