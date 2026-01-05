A situação dos moradores de rua de Goiânia, revelada em reportagem especial na edição deste fim de semana, merece preocupação e atenção. Retirados de pontos de concentração tradicionais da capital, pela Prefeitura, eles agora adotaram uma dinâmica de circulação permanente para fugir das abordagens. Se queixam de violência e de falta de acesso a serviços básicos. Trata-se efetivamente de um problema complexo, que não pode ser resolvido com um toque de mágica.\nÉ fato que alguns deles se entregam às drogas, ilícitas ou não, às vezes tornando-se agressivos e acuando moradores. Mas é preciso ter sempre em foco que são seres humanos, com história de vida conturbada, que necessitam de um sistema integrado de assistência social, incluindo cuidados à saúde, moradia e trabalho. A violência não pode ser a alternativa para uma eventual “higienização”, que tem como pressuposto uma política cruel de esconder problemas .