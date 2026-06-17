A pesquisa semanal de preços realizada pela Agência Nacional do Petróleo (ANP) traduz em dados o que o consumidor percebe sempre que vai abastecer o veículo: a queda nos preços demora bem mais para chegar às bombas — quando chega — do que às usinas de etanol.\nOs dados mais recentes foram publicados em reportagem do POPULAR nesta terça-feira (16). Entre meados de abril e a semana passada, o litro do etanol ficou 20% mais barato nas usinas. Já nos postos de combustível, a redução foi de apenas 6%.\nEssa resistência à queda dos preços ao consumidor ocorre em pleno auge da safra da cana-de-açúcar em Goiás . Goiânia, inclusive, registra os valores mais altos entre todas as capitais do Centro-Oeste.\nO Sindiposto, que representa os estabelecimentos do setor, afirma que os preços dependem de variáveis como o Imposto sobre ICMS, que é mais elevado em Goiás do que nos outros estados da região, os custos de operação mais altos na capital que no interior, além das próprias condições de livre mercado.