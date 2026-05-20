A Federação das Indústrias do Estado de Goiás (Fieg) divulgou algumas projeções sobre o impacto que a construção do Contorno Leste de Goiânia — o anel viário da região metropolitana — trará para o estado.\nDe acordo com os cálculos da entidade, a obra, quando executada, proporcionará uma economia anual de R$ 43,6 milhões, decorrente da maior fluidez do tráfego e da redução do desgaste dos cerca de 90 mil veículos que passam pelo trecho urbano que vai de Hidrolândia a Teresópolis de Goiás, cortando Goiânia e Aparecida de Goiânia.\nO aumento médio da velocidade — de 25 km/h para 70 km/h — contribuirá para a redução de poluentes, estimada em cerca de 15 mil toneladas de dióxido de carbono, um dos gases responsáveis pelas mudanças climáticas.\nComo noticiado pelo POPULAR, o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (Dnit) assumiu a responsabilidade pela obra e promete publicar o edital ainda neste semestre.