Tema que ganhou ampla repercussão nos últimos dias, após a divulgação de vídeo de denúncia pelo influenciador Felipe Bressanim (Felca), a adultização de crianças merece rigorosa atenção do poder público, das famílias, dos educadores e da Justiça. Reportagem publicada na edição do fim de semana mostra que as redes de proteção em Goiás estão intensificando a discussão de estratégias que levem à prevenção do problema, agudizado pela liberdade das redes sociais.\nOrientação, escuta especializada, monitoramento e observação estão entre as medidas que podem evitar abusos e traumas que deixam marcas para toda a vida. Além dos cuidados em casa e na escola, é urgente que o Brasil leve adiante a discussão sobre a regulamentação das redes sociais, de modo que elas deixem de ser um território livre, onde os crimes de exploração proliferam em nome do lucro.