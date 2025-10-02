Na véspera de uma temporada de chuvas torrenciais, entre outubro e janeiro, Goiás tem adotado novas ferramentas para reduzir o impacto de desastres ambientais. Entre elas, um novo sistema de notificações e a aquisição de pluviômetros. No primeiro caso, trata-se de um programa coordenado pelo governo federal, em parceria com estados e municípios. A partir de agora, Goiás passa a contar com um sistema de alertas via celular, capaz de informar a população sobre a possibilidade de eventos adversos — incluindo não apenas tempestades, mas outras ocorrências, como a contaminação de rios. No caso dos pluviômetros, será possível aferir com mais rapidez e acuidade a ocorrência de grandes volumes de chuva. Com isso, o poder público poderá tomar as providências necessárias com maior agilidade. Essas medidas são importantes, mas precisam estar integradas a um conjunto mais amplo de ações — começando pela construção de uma cultura de prevenção, que deve ser fomentada desde as escolas, além da orientação contínua à população. As pessoas precisam saber como agir em cada situação. Caso contrário, os alertas das autoridades não alcançarão os objetivos esperados.