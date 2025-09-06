Nas últimas quatro décadas, a paisagem brasileira passou por mudanças drásticas, com a supressão de matas nativas e a ocupação por atividades humanas, principalmente a agropecuária. A conclusão é de um levantamento publicado pelo jornal Folha de S. Paulo. Dados do MapBiomas mostram que, entre 1985 e 2025, o Brasil perdeu 1,17 milhão de quilômetros quadrados de florestas, savanas e campos — o equivalente à soma dos territórios de Goiás, Mato Grosso do Sul e Maranhão. A maior vítima foi a Floresta Amazônica, que cobria 90% do bioma há 40 anos e hoje ocupa 78%. O Cerrado, predominante em Goiás, tinha 72% de seu território coberto por vegetação nativa; atualmente, esse índice caiu para 27%. No caso do Cerrado, observa-se uma expansão acelerada das grandes lavouras e pastagens. Em 1985, essas atividades ocupavam 27% de sua extensão; em 2025, esse número chegou a 47%. Ao mesmo tempo, houve redução na superfície coberta por água. Os dados evidenciam a necessidade de cada vez mais investimentos em pesquisa, tecnologia e melhorias em toda a cadeia do agronegócio, pois o equilíbrio entre produção e preservação será vital para as próximas gerações.