Em várias cidades pelo mundo é possível ver a atenção com que as árvores antigas são tratadas. São cuidadas, cercadas, protegidas por esteios e amarras para prolongar sua vida, como sábias anciãs que merecem a retribuição do carinho que ofereceram durante décadas, com sua sombra, flores, frutos e frescor.\nPráticas semelhantes, de manutenção, combate a pragas, podas racionais e sustentação dos troncos podem ser adotadas em Goiânia sem grande esforço, bastando vontade política e a compreensão da importância do verde para a vida.\nA pressão popular ocorrida ao longo da semana passada, que acabou resultando na suspensão da remoção de quase 50 árvores no Parque do Lago das Rosas, foi uma prova clara de que a população não aceita mais extirpação sumárias, sob o argumento de que os exemplares estão condenados.