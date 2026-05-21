Um estudo divulgado nesta quarta-feira (20) pelo Instituto de Progresso Social Brasil mediu a qualidade de vida nas cidades brasileiras. Gavião Peixoto, em São Paulo, lidera o ranking pelo terceiro ano consecutivo. Em Goiás, prevalece uma grande disparidade entre os municípios. Rio Quente, na região sul do estado, lidera o ranking estadual — e aparece na 52ª posição no País. Em segundo lugar está Goiânia (sexta entre as capitais e 59ª no geral). Na outra ponta, figuram nas últimas posições Monte Alegre de Goiás (5.329º), Cavalcante (5.260º) e Santa Cruz de Goiás (5.225º). O ranqueamento é baseado em 57 indicadores sociais e ambientais — como mortalidade infantil, educação, saneamento básico e segurança — coletados em fontes como IBGE, DataSUS, MapBiomas e Inep. Esses dados compõem o Índice de Progresso Social (IPS). No caso de Goiás, o estudo escancara a persistência de desigualdades regionais. Enquanto municípios do Centro-Sul, de modo geral, avançam mais rapidamente, localidades do Norte e Nordeste do estado permanecem com indicadores mais baixos. Portanto, além de continuar a crescer, falta a Goiás que esse crescimento ocorra de forma mais equilibrada por todo o estado.