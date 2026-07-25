O Anuário Brasileiro de Segurança Pública, divulgado na quinta-feira (23), revelou um dado vergonhoso para Goiás. O número de denúncias de racismo e injúria racial tem crescido desde que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) sancionou a Lei nº 14.532, em 2023, equiparando a injúria racial ao crime de racismo e ampliando as penas.Ainda assim, conforme o anuário, os registros de racismo no estado saltaram 22% de 2024 para 2025, passando de 770 para 940 ocorrências. Já os casos de injúria racial cresceram 4,5%, de 642 para 671 registros. Em ambos os casos, a alta foi superior à verificada no conjunto do País.Parte dessa tendência decorre do aperfeiçoamento da tipificação penal e do estímulo às denúncias. Em Goiás, por exemplo, o grupo que atuava nesses casos foi transformado em delegacia especializada. A partir da próxima semana, a Delegacia Estadual de Atendimento às Vítimas de Crimes Raciais e de Intolerância (Deacri) passará a funcionar em sede própria.A iniciativa é necessária por buscar os infratores. No entanto, precisa ser acompanhada de ações permanentes de combate ao racismo nas escolas, empresas e instituições, de forma que a transformação seja estrutural.