Pouco tempo após o alarme causado por um foco de gripe aviária no estado, agora é um surto de raiva bovina que mobiliza produtores e autoridades sanitárias em Goiás.A Agência Goiana de Defesa Agropecuária (Agrodefesa) confirmou casos da doença em Carmo do Rio Verde, Caldas Novas e Silvânia — municípios distantes entre si, o que acende um sinal de alerta.Desde o início de 2025, foram notificados 15 animais infectados. O número já iguala o total de casos registrados em todo o ano passado, o que chama a atenção. As análises realizadas pelo Laboratório de Diagnóstico Veterinário (LabVet) confirmaram resultado positivo para raiva animal.Entre os bovinos, a doença é transmitida principalmente pela mordida de morcegos hematófagos — que se alimentam de sangue.Caso ela se espalhe, há risco de perdas no rebanho, com prejuízos significativos para os pecuaristas. A moléstia também pode atingir seres humanos, por meio do contato com a saliva de animais contaminados.A Agrodefesa iniciou os protocolos de contenção e, por ora, não há motivo para alarme. A expectativa é de que o trabalho repita o êxito obtido no controle da gripe aviária. Afinal, a raiva pode ser fatal se não tratada rapidamente.