Com algum atraso, o governo federal começa a reagir ao avanço das casas de apostas on-line, as bets, que se tornaram uma ameaça à economia e à saúde pública. Em entrevista nesta quinta-feira (9), o ministro da Fazenda, Dario Durigan, informou que a pasta publicará uma portaria com regras mais rígidas para o setor.Algumas das novidades retomam estratégias utilizadas com sucesso no combate ao tabagismo há 30 anos. É o caso das mensagens de alerta sobre os riscos das apostas, nos moldes das advertências impressas nas embalagens de cigarros. As novas normas também atacarão um dos pontos mais delicados relacionados aos cassinos digitais: o incentivo ostensivo promovido por influenciadores e supostos especialistas, que estimulam as pessoas a apostar cada vez mais, atraídas por promessas de ganhos fáceis e elevados.Pesquisas mostram que os brasileiros comprometem uma parcela significativa da renda na expectativa de lucrar com as bets. Somente durante a Copa do Mundo, estima-se que tenham sido gastos R$ 6 bilhões em apostas até o momento.A reação do governo federal pode ser considerada tímida, mas representa um avanço em relação à passividade observada até agora.