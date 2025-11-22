A Prefeitura discute, com o Ministério Público, um plano de recuperação do Instituto Municipal de Assistência à Saúde dos Servidores de Goiânia (Imas). Trata-se de um assunto que interessa a cerca de 83 mil beneficiários.O número inclui servidores ativos, inativos, pensionistas e seus dependentes. São pessoas que enfrentam grandes dificuldades para obter atendimento na rede credenciada e, muitas vezes, são obrigadas a recorrer à rede privada.A proposta do Paço Municipal prevê auditorias internas, mudanças no quadro de pessoal, terceirização de serviços e saneamento das contas. Também há a intenção de promover alteração legal no instituto, para que ele se torne, efetivamente, uma autarquia autônoma.O Imas enfrenta uma crise financeira asfixiante. A dívida ultrapassa R$ 145 milhões e tende a crescer, diante do descompasso entre receitas e despesas. O déficit mensal supera R$ 5 milhões.Parte dessa conta será dividida com os usuários, que terão a contribuição aumentada, podendo chegar a mais de R$ 600 em algumas situações. Quem depende do serviço pode até aceitar essa fatura, desde que tenha atendimento de qualidade quando precisar — o que não tem ocorrido atualmente.