A reforma do Instituto Municipal de Assistência à Saúde dos Servidores (Imas) está entre as prioridades da gestão Sandro Mabel (UB) para 2026. Conforme revelou a coluna Giro, o prefeito deve enviar em breve um projeto para apreciação da Câmara Municipal de Goiânia.\nA proposta interessa diretamente a milhares de pessoas. O instituto atende cerca de 80 mil usuários, entre servidores municipais — inclusive aposentados —, dependentes e agregados. Contudo, o serviço vem se deteriorando rapidamente, com dificuldades para agendar atendimentos, especialmente com especialistas.\nA arrecadação mensal gira em torno de R$ 16 milhões, enquanto as despesas ultrapassam os R$ 20 milhões. As dívidas da autarquia somam aproximadamente R$ 250 milhões, valor que tende a aumentar.\nA proposta da Prefeitura prevê a equiparação dos critérios do Imas aos adotados por planos de saúde privados. Assim, haverá mudanças como a definição de tarifas diferenciadas conforme a idade do beneficiário, entre outras alterações.