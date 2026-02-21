Quando foi convocado pelo então governador Pedro Ludovico, o arquiteto e urbanista Attilio Corrêa Lima incorporou sua vocação de paisagista e idealizou Goiânia como uma cidade-jardim, com ruas arborizadas, áreas verdes e sustentável.Foi com esse espírito que, nos anos 1970, nasceu o Projeto Comunidade Urbana de Recuperação Acelerada (Cura), no Setor Sul. A proposta era dotar 32 áreas verdes de infraestrutura de lazer, convívio e contemplação. Meio século mais tarde, o que restou está distante do que se sonhou.Como mostra reportagem desta edição, 40% dessas áreas foram tomadas por edificações e desapareceram. As que sobreviveram padecem com a falta de manutenção e segurança. Assim, tornaram-se pouco atrativas para a população da capital, inclusive para a vizinhança, e hoje são ameaçadas por novos interesses.O que ocorre ali é o desperdício de uma concepção de cidade que foi negligenciada no passado, mas que atualmente é desejada globalmente: aquela que oferece não só serviços básicos, mas também convivência, formação de vínculos e usufruto dos espaços públicos. Ainda é possível resgatar o que resta do Cura, e, quem sabe, torná-lo modelo para outras regiões da capital.